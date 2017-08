DAX: Index bleibt im Vergleich zum US-Markt standhaft!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

zum Ende der Woche hin und besonders in den letzten Handelsstunden können europäische Aktienmärkte, allen voran der deutsche Leitindex DAX, mehr Stabilität beweisen als die Pendants aus den USA. Wie ich bereits im Artikel zum Goldpreis erwähnt hatte, spielen derzeit im Rahmen der Marktschwäche in den US-Indizes einige politische Risiken eine Rolle. Aber auch die saisonale Schwäche dürfte dazu beitragen. Allerdings würde ich die Marktschwäche zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überbewerten, denn der Volatilitätsindex (VIX) und einige andere Risiko-Maße notieren noch auf moderaten Ständen.

Marktschwäche vorprogrammiert?

Sollte sich die Marktschwäche in den US-Indizes allerdings in der nächsten Woche weiter fortsetzen, so ist auch eine Schwäche im DAX nicht auszuschließen. Markttechnisch hätte der DAX-Index jedoch noch einiges an Luft nach unten, bis der aktuelle Aufwärtstrend verletzt wäre. Erst bei Kursen unterhalb von 11,750 Punkten ist aus meiner Sicht Schluss mit lustig. Hingegen könnten Kurse oberhalb von 12.405 Punkten auf die Fortsetzung des Trends schließen. Warten wir also die nächste Woche ab.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.