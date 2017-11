DAX: Impulse könnten vom US-Markt kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

die Impulse fehlen noch am Dienstag. Der deutsche Leitindex DAX kriegt keinen Fuß in die Tür. Lediglich stabil kann sich der Index halten, eventuell unterstützt durch einen sich etwas abschwächenden Euro. Hier haben möglicherweise die robusten Daten zu den Immobilienverkäufen in den USA nachgeholfen. Per Oktober wurden 6,2 % mehr neue Häuser verkauft, bei einer Erwartung von -6,3 %. Hingegen fiel der Dalls FED-Herstellungsindex per Monat November unter den Erwartungen aus.

Wenig Impulse aus Deutschland und der EU

Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland oder der EU standen am Montag nicht an. Am Dienstag wurde das Gfk-Verbrauchervertrauen per Monat Dezember veröffentlicht. Der Index war gegenüber dem Vormonat unverändert bei 10,7 Punkten geblieben. Die Erwartung lag bei einem Anstieg von 0,1 Punkten auf 10,8. Das Volumen der privaten Kredite innerhalb der EU stieg per Monat Oktober und im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 %. Die Erwartung lag bei 2,4 %, nach 2,5 % im September. Der deutsche Importpreisindex per Monat Oktober zeigt einen Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr und blieb damit im Rahmen der Erwartungen. Per September lag der Anstieg noch bei 3 %.

US-Markt könnte Impulse liefern

Die asiatischen Märkte schlossen den zweiten Tag in Folge negativ, allerdings weniger stark als noch am Montag. US-Aktienmärkte entwickeln sich vorbörslich positiv, womöglich dank des bereits veröffentlichten Statements des designierten FED-Präsidenten Jerome Powell. Powell hatte Marktbeobachter zunächst nicht enttäuscht und den aktuellen geldpolitischen Kurs bestätigt. Die europäischen Märkte warten derweil auf weitere Impulse, die durchaus von US-Markt ausgehen könnten, da die Anhörungen von Jerome Powell sich fortsetzen und eine Menge an Konjunkturdaten anstehen. Charttechnisch ist der Index bei 12.850 Punkten gut unterstützt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.