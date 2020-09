DAX: Hält die Unterstützung bei 13.050 Punkten oder geht’s weiter bergab?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In kurzfristiger Betrachtungsweise hat es am Donnerstag einen Abpraller knapp unterhalb des Widerstands bei 13.500 Punkte gegeben. Jetzt könnte wieder die Unterstützung bei 13.050 Punkten in Gefahr geraten. Sollte diese Marke nicht halten, droht ein Absturz bis 12.700 Punkte oder gar 12.500 Punkte, wo die mittelfristige Unterstützung liegt. Für diejenigen, die an weitere Kursverluste glauben, bietet sich ein Short-Zertifikat der DZ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



