DAX: Gibt der schwächere Euro den entscheidenden Push? (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

der DAX-Index ist in den letzten beiden Wochen erneut in seine zuvor nach oben überwundene Range eingetreten. Gegen Ende der Woche stabilisiert sich der deutsche Leitindex und wagt einen erneuten Ausbruch. Im Gegensatz zum TecDAX, der seine Range nun deutlich überschritten hat, testete der DAX-Index am Freitagmorgen noch das Ausbruchniveau bei 11.685 Punkten (Futures-Kurse) an. Erst der Schlusskurs kann den Ausbruch aber endgültig bestätigen.

Skepsis sollte weiterhin angebracht sein

Unterstützend bei dem erneuten Ausbruchsversuch waren wie so häufig Aussagen des neuen US-Präsidenten hinsichtlich geplanter Steuerreformen. Der US-Dollar hatte sich bereits in der gesamten Woche stabilisieren können und korrigierte erstmals seinen seit Mitte Dezember bestehenden Korrekturtrend. Die Aussagen Trumps bezüglich der Reformen drückten den Euro gegen Ende der Woche noch mal zusätzlich und unterstützen damit auch den DAX-Index. Es fragt sich dennoch, wie nachhaltig diese Stärke sein kann. Denn bloß unter den Umständen eines nachgebenden Euros dürfte hier das Potential über kurz oder lang eher begrenzt bleiben.

Markttechnisch in Richtung Allzeithoch?

Sollte der Ausbruch nun erneut gelingen, dann bestünde die Chance auf das Ansteuern des Allzeithochs bei 12.400 Punkten (Future-Kurse). Ab dem aktuellen Preisniveau wären das ca. 6 %, die der Index aufholen müsste. Zum Vergleich: Der TecDAX-Index ist lediglich 0,96 % von seinem Allzeithoch entfernt. Erster relevanter Widerstand im DAX befindet sich bei 11.900 Punkten. 12.000 Punkte gelten als psychologisch wichtige Zone und sollten ebenfalls nicht unbeachtet bleiben.

