DAX: Gewitterwolken am Horizont?

Liebe Leser,

der Sommer in diesem Jahr ist, glaubt man den Statistikern, relativ normal. Sonne und der typisch deutsche Sommerregen wechseln sich ab. Mal ist es warm und dann auch mal wieder etwas kühler, aber man kann sicherlich nicht von einem total verregneten Sommer sprechen. Und auch an den Börsen läuft seit einigen Wochen das normale Spiel der Spiele. Der Dow Jones ist auf neuen Allzeithochs angelangt, die anderen US-Indizes verharren in einer trägen Seitwärtsrange und bis auf einzelne Aktien gibt es auch keine wesentlichen Ausreißer nach unten.

Aber wir haben das Gefühl, dass sich am Himmel so langsam die eine oder andere Gewitterwolke zeigt. So sehen wir zwar immer noch steigende Indizes, die Marktbreite nimmt aber ab. Die letzten Earnings-Zahlen haben gezeigt, dass einzelne Aktien die in den Ergebnissen enttäuschen, teilweise sehr heftig abgestraft werden. Und blickt man außerhalb der USA, dann fallen etliche Märkte wie etwa der DAX schon seit etlichen Wochen. Um bei unserer Wetteranalogie zu bleiben, es nieselt und es ist (noch) kein Platzregen, aber so langsam wird man nass.

Gründe für einen deutlicheren Rücksetzer gäbe es einige, vor allem die Situation in Venezuela als wichtiges Erdölland und auch Nordkorea sollte man dabei auf dem Schirm haben. Daher beginnen wir uns auf ein mögliches Gewitter einzustellen. D.h., wir überlegen als Erstes, was würde denn im Falle eines Börseneinbruchs wie reagieren? Klar ist, die Volatilität würde stark ansteigen. Und da VIX und Co. derzeit ohnehin niedrig sind, sollten man Volatilitätstrades hinten anstellen, zumindest was den Verkauf von Volatilität betrifft. Brechen die Börsen ein, dürften die sicheren Häfen gesucht sein, also Staatsanleihen oberster Bonität und Gold. Dies kann man umsetzen, in den man sich auf den Verkauf von Puts in diesen Märkten konzentriert. Und beim Öl sollte man mit Short Calls etwas vorsichtig sein. Klar, diese kann man jederzeit rollen und adjustieren, aber auch hier ist nicht der Zeitpunkt um den Helden zu spielen!

Es ist keineswegs sicher, dass in den kommenden Tagen und Wochen etwas passiert an den Börsen. Vielleicht laufen wir auch nur weiter seitwärts und im Herbst schieben dann die Preise wieder nach oben. Aber, wenn man am Himmel in der Ferne Gewitterwolken sieht, dann macht es auf jeden Fall Sinn den Regenschirm bereitzustellen und sich auf einen plötzlichen Guss vorzubereiten, als fröhlich und unbekümmert die Gartenstühle in die Sonne zu stellen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine regenfreie Sommerzeit, aber wenn der Regen dennoch kommt, sollten wir alle vorbereitet sein.

Ein Beitrag von Jens Rabe.