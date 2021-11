DAX: Geht die Rekordjagd weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat im Oktober eine spektakuläre Kurserholung geschafft, inzwischen konnte er ein neues Allzeithoch markieren. Hat die Rally kurzfristig noch weiteres Potenzial?

Sieben Monate lang ging es für den DAX unter größeren Schwankungen seitwärts. Die Bären haben in dieser Phase mehrere Attacken auf den deutschen Leitindex versucht, am Ende wurden kleinere Rückschläge von Schnäppchenjägern aber immer schnell zum Einstieg genutzt, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



