Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Mit dem Begriff DAX Future oder in der Mehrzahl auch DAX Futures bezeichnet man in der Börsensprache ein so genanntes unbedingtes Termingeschäft. Dieses Termingeschäft bezieht sich in dem Fall auf den Deutschen Aktienindex DAX30 bzw. auf die so genannte Liste der DAX 30 Marktkapitalisierung. Gemeint sind dabei die 30 größten, an deutschen Börsen notierten und im DAX aufgelisteten Kapitalgesellschaften.

Um sich den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.