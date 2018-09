DAX: Frischer Wind ab Montag! 

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Beim DAX werden die Karten am morgigen Montag neu gemischt. Der Zahlungsdienstleister Wirecard wird dann in den Index aufgenommen, während die Commerzbank in den MDAX absteigen muss. Ironischerweise passiert das zu einem Zeitpunkt, an dem die Commerzbank eine lange Abwärtsphase mit Kursgewinnen durchbricht und die Wirecard-Aktie deutliche Schwächen zeigt. Langfristig wird sich das aber kaum auf den gesamten Index auswirken.

Ein Beitrag von Robert Sasse.