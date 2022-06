DAX: In Feiertagsstimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX startete freundlich in die neue Woche, womit nach den jüngsten Vorgaben aus den US-Märkten nicht unbedingt zu rechnen war. Auch wenn die Umsätze heute traditionell etwas geringer ausfallen als an anderen Tagen, so kann sich ein Plus von knapp 0,7 Prozent im frühen Handel durchaus sehen lassen. Dem Index gelang es damit auch, die Marke von 14.500 Punkten… Hier weiterlesen