Die DAX-Familie ändert sich wieder (Teil III)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

CTS Eventim – mit Veranstaltungen Geld verdienen

Ein weiterer Aufsteiger in den MDAX ist das Münchner Unternehmen CTS Eventim mit Verwaltungssitz in Bremen. CTS steht für Computer Ticket System. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA ist ein börsennotiertes deutsches Unternehmen für Ticketing und Live Entertainment.

Gründer und Vorstandsvorsitzender ist Klaus-Peter Schulenberg. Er hat das Unternehmen zum Marktführer in Europa entwickelt. In Deutschland beherrscht CTS Eventim weitgehend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung