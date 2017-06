DAX – Fällt „Sell in May“ in diesem Jahr aus?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

der DAX-Index hat im Mai mit 1,4 % positiv abgeschlossen. Ist das nun der Grund, wie aus einigen Medienberichten hervorgeht, dass Sell in May in diesem Jahr keine Geltung hat? Zum Verständnis: Ein im Durchschnitt schwacher Monat muss nicht gleichbedeutend sein mit einer im Durchschnitt zu erwartenden negativen Performance. Seit 1960 hat der DAX-Index im Monat Mai eine durchschnittliche Rendite von + 0,09 % erzielt. Der Monat Juni stellt sich als der schwächere Monat von beiden dar, mit einer durchschnittlichen Rendite von -0,09 %.

Sell in may and go away gilt für einen Zeitraum von mehreren Monaten

Was ich damit sagen möchte ist, dass die Aussage „sell in may and go away“ nicht nur für den Mai gilt, sondern für den Zeitraum zwischen Mai und September. Und wenn man es genau betrachtet, ist die Rendite von 1,4 % im Mai zwar durchaus passabel, sie sagt aber nicht wirklich etwas darüber aus, ob es in dem besagten Zeitraum noch zur erwarteten Schwäche kommen kann. Wenn man es noch genauer nimmt, dann könnte man die letzte Stabilität im DAX-Index eher dem Anfang des Monats Juni zuschreiben.

Zweite Juni-Hälfte wird kritisch

Wie ich diesem Beitrag DAX- So fällt die durchschnittliche Performance des Index im Monat Juni aus dargelegt hatte, stellt sich der Anfang des Monats im Schnitt als stabil dar. Erst ungefähr ab der zweiten Hälfte des Monats fällt die Rendite im Schnitt rapide ab. Insofern, halten Sie immer die Augen auf, denn „Sell in May“ ist nicht nur auf den Monat Mai bezogen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.