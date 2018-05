DAX-FLASH: Mit moderatem Plus erneut Richtung 13 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Mittwoch voraussichtlich einen weiteren Anlauf auf die 13 000-Punkte-Marke nehmen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher bei 12 993 Punkten. Dabei steht das Barometer weiterhin im Spannungsfeld zwischen zuletzt gestiegenen US-Renditen auf der einen Seite und einem wieder nachgebenden Euro auf der anderen Seite.