DAX-FLASH: Nach deutlicher Vortagserholung im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Vortagsrally wegen neuer Hoffnung im Ukraine-Krieg zeigen sich die Anleger am Mittwoch erst einmal skeptisch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,6 Prozent tiefer auf 14 735 Punkte. So hatte am Dienstag die Nachricht angetrieben, dass Russland Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will. Die Frage danach, ob es sich tatsächlich um einen Schritt der Deeskalation oder nur ein taktisches Manöver handelt, lässt die Anleger am Mittwoch aber nicht los. Das US-Verteidigungsministerium etwa warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen.

Am Dienstag war er mit deutlichen Kursgewinnen zeitweise über die Marke von 14 900 Punkte gestiegen - und damit auf das Niveau von vor der russischen Invasion. Laut dem Experten Martin Utschneider ist der Dax dann in Reichweite der 15 000-Punkte-Marke an einem Widerstand abgeprallt.

Seit dem Kriegstief vor gut drei Wochen bei 12 438 Punkten hat der Leitindex mittlerweile fast ein Fünftel zugelegt, auch die März-Bilanz ist aktuell positiv. Geht es nach dem Experten Emmanuel Cau von Barclays Research sind auch Eindeckungen von Spekulanten, die zuvor auf fallende Kurse gewettet hatten, für diese rasante Erholungsrally verantwortlich./tih/mis