DAX-FLASH: Zurück im Minus - Zinsangst und schwache Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausflug in die Gewinnzone im Dax hat sich am Donnerstag als nur sehr kurzlebig erwiesen.



Belastet von Zinsängsten und abgeschreckt durch eine schwache Eröffnung der Wall Street zogen sich die Anleger hierzulande wieder zurück. Der deutsche Leitindex drehte wieder ins Minus ab und stand zuletzt 0,45 Prozent tiefer bei 12 232,57 Punkten. Zuvor war es bis auf knapp 12 350 Punkte hochgegangen, weil Entspannungssignale im Konflikt zwischen der italienischen Regierung und der EU für eine bessere Stimmung gesorgt hatten.