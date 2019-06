DAX-FLASH: Wieder leichte Verluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung zu Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,41 Prozent niedriger auf 11 745 Punkte.



Tags zuvor war der Dax zunächst mit 11 620 Punkten an seine einfache 200-Tage-Linie zurückgefallen, kletterte dann jedoch mit 11 793 Punkten zurück an das exponentiell berechnete Pendant des langfristigen Trendindikators.

Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook belasteten am Abend die Technologiebörse Nasdaq schwer und warf sie auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar zurück. Auch im unentschiedenen Dow Jones Industrial waren Tech-Schwergewichte die größten Verlierer./ag/mis