DAX-FLASH: Wenig Dynamik vor Notenbank-Entscheidungen - Omikron

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den ab der Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Weichenstellungen großer Notenbanken bleiben die Dax-Anleger am Dienstag zurückhaltend. Die zunehmende Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron mahnt ebenfalls zur Vorsicht.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,02 Prozent auf 15 625 Punkte. Am Vortag war der Dax noch bis an die 15 800 Punkte herangelaufen, ehe die Anleger der Mut verließ. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Dienstag negativ./ajx/mis