DAX-FLASH: Weitere Verluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart drohen dem Dax am Dienstag weitere Verluste: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,27 Prozent tiefer auf 12 829 Punkte.



Tags zuvor war der Dax zwar kurz zurück über 13 000 Punkte geklettert, anschließend aber deutlich abverkauft worden.