DAX-FLASH: Weitere Gewinnmitnahmen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax zollt der jüngsten Rally auf bis zu 13 313 Punkte und damit auf das Niveau von Ende Februar weiter Tribut: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent unter den Vortagesschluss auf 13 125 Punkte.



Bereits tags zuvor hatte der Dax am späten Vormittag nach gut 6,5 Prozent Plus in anderthalb Wochen wieder den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem er zwischenzeitlich für 2020 sogar wieder in der Gewinnzone gelegen hatte.

In die Einigung der EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise wurde also eher hereingefeiert. Auch im US-Handel ging den Indizes letztlich die Kraft aus. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, waren es diesmal aber die Papiere der "Old Economy", die zumindest noch ein kleines Plus halten konnten.

Laut dem Marktstrategen Michael McCarthy von CMC Markets warten die Anleger nun auf Signale für die nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner und sorgen sich wieder mehr die Fallzahlen der zweiten Corona-Welle in den USA./ag/mis