DAX-FLASH: Weitere Gewinne erwartet vor Notenbanksignalen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den wegweisenden Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben die Anleger mutig: Der Broker IG taxiert den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut ein halbes Prozent höher auf 12 426 Punkte.





Die Erwartungen an die EZB sind hoch, wie auch die jüngste Marktrally zeigt: In drei bislang starken Wochen schaffte der Dax die Bodenbildung und schoss um insgesamt fast 6,5 Prozent nach oben. Nun scheint er bereits vor den Signalen der Notenbanker auch die Charthürde von 12 400 Punkten noch zu nehmen. Auch an den Überseebörsen gehen die Anleger immer weiter ins Risiko.

Die Frage für die Anleger ist eigentlich nur, wie weit die EZB ihre bereits sehr expansive Geldpolitik weiter lockert - mit entsprechenden Enttäuschungsrisiken. Als nahezu sicher gilt eine Reduzierung des Satzes für Einlagen der Banken, der aktuell minus 0,4 Prozent beträgt. Denkbar sind darüber hinaus Entlastungen für die unter den Negativzinsen leidenden Banken, ein neues Zinsversprechen und zusätzliche Anleihenkäufe./ag/jha/