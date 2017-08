DAX-FLASH: Weitere Erholung erwartet dank Hoffnung auf Nordkorea-Entspannung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Aktienmarkt scheinen die Anleger auch am Dienstag auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt zu setzen.



Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,43 Prozent höher auf 12 218 Punkte, nachdem sich der deutsche Leitindex bereits zum Wochenstart um mehr als 1 Prozent erholt hatte.

Am Aktienmarkt würden die Risiken eines möglichen militärischen Konflikts ein gutes Stück weit ignoriert, erklärte Analyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. So halten zwar Südkorea und die EU an einem Kurs zu einer friedlichen Lösung fest, Nordkorea und die USA blieben zuletzt aber eher auf Konfrontationskurs.

Die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar verweisen denn auch darauf, dass der Dax kurzfristig durchaus angeschlagen bleibt. Der im Juni gestartete Abwärtstrend könnte vorerst die Richtung vorgeben, schrieben sie in einem Marktkommentar. Bei einer weiteren Erholung sehen sie kaum mehr Spielraum als bis etwa 12 330 Punkte, wobei zuvor schon um 12 210 Zähler ein kleinerer Widerstand liege./mis/fbr