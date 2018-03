DAX-FLASH: Weiter abwärts - Schwache Überseevorgaben

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zum Start in die verkürzte Karwoche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst in Deckung bleiben.



Die Vorgaben von den Übersee-Börsen in Asien und den USA sind negativ. Der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China schwebt weiter über den Märkten wie ein Damoklesschwert.

Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent schwächer auf 11 871 Punkte. Bereits am vergangenen Freitag hatte der deutsche Leitindex aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts seine Talfahrt beschleunigt und zeitweise auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 notiert.

Es bestehe aber dennoch die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Märkte in den kommenden Handelssitzungen, sagte Marktexperte Michael McCarty von CMC Markets. US-Präsident Donald Trump habe sich zuletzt zum Handelsstreit nicht geäußert. Dies könnte ein Signal sein, dass nach einer Verhandlungsposition gesucht werde. Sollte hinter den Türen eine Lösung gefunden werden, könnten sich die Handelssorgen auch schnell wieder in Luft auflösen.

Unternehmens- und konjunkturseitig dürfte es am Montag ruhig zugehen. Wichtige Ereignisse stehen nicht auf der Agenda./ajx/jha/