DAX-FLASH: Vorsichtige Erholung nach zwei schwachen Tagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die hohen Verluste des Dax in den vergangenen beiden Tagen dürfte zur Wochenmitte eine zaghafte Erholung folgen.



Nachdem der Leitindex seit Wochenbeginn 2,6 Prozent eingebüßt hatte, taxierte der Broker IG den Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Beginn des Handels 0,55 Prozent höher auf 12 748 Punkte.

Damit würde der Dax an die Kursgewinne an den asiatischen Börsen anknüpfen. In Japan, Südkorea und Hongkong standen die Signale ebenfalls auf Erholung. Zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es zunächst nichts Neues. Anleger dürften jedoch weiterhin Vorsicht walten lassen angesichts der von dem Streit ausgehenden Gefahren für das Wirtschaftswachstum.

Am Nachmittag könnte der Ölbericht des Energieministeriums in den USA für Bewegung beim Ölpreis sorgen. Dieser hatte in den vergangenen Wochen nachgegeben. Am Freitag findet in Wien die Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) statt. Russland und Saudi-Arabaien wollen die Fördermengen wieder anheben./bek/jha/