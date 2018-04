DAX-FLASH: Verluste reduziert - US-Stabilisierung und etwas schwächerer Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag sein frühes Minus reduziert.



Die Verluste beim deutschen Leitindex von bis zu 1,5 Prozent schwanden zur Mittagszeit dahin, als sich ein solider Handelsstart an den tonangebenden US-Börsen abzeichnete. Zuletzt fiel der deutsche Leitindex nur noch um 0,71 Prozent auf 12 011,42 Punkte. Die umkämpfte Marke von 12 000 Punkten konnte er so wieder knapp für sich behaupten.

Auch der Eurostoxx reduzierte seinen Abschlag bis zuletzt auf etwa 0,4 Prozent, er stand bei 3347,73 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wurde zeitgleich nach seinen fast 2-prozentigen Einbußen vom Vortag leicht im Plus erwartet.