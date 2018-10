DAX-FLASH: US-Börsen bahnen den Weg zu weiterer Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch den Rückenwind der gut gelaufenen Überseebörsen verspüren.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn etwa 1 Prozent höher auf 11 408 Punkte. Von einer Trendwende mit dem Auftakt für eine Jahresendrally wollte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners noch nicht sprechen. Er hält es jedoch für möglich, dass einige Käufer in den Markt gelockt werden aus Sorge, eine mögliche Weihnachtsrallye zu verpassen.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte am Vorabend an der Wall Street für einen erneuten Erholungsversuch gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt. Die Kursgewinne beim US-Leitindex Dow Jones Industrial schwappten am Morgen auch nach Asien über - auch wenn chinesische Einkaufsmanagerdaten eher enttäuschten.

Nach dem belebten Vortag wird es zur Wochenmitte bei den Quartalszahlen wieder etwas ruhiger. Bilanzen aus der Dax-Familie stehen etwa von Rib Software und Dialog Semiconductor sowie vom Flugzeugbauer Airbus auf der Agenda. Konjunkturseitig könnte am Nachmittag der ADP-Bericht eine Indikation für die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern./tih/fba