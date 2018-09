DAX-FLASH: Turbulenzen in Italien belasten den Dax schwer

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Verwerfungen an Italiens Finanzmärkten haben sich am Freitagmittag auch die Verluste des Dax ausgeweitet.



Der Leitindex sank im Tief um 1,6 Prozent auf 12 236 Punkte. Zuletzt lag er noch mit 1,4 Prozent im Minus.

Der Verkaufsdruck auf italienische Staatsanleihen belastete die Aktien italienischer Geldhäuser schwer. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf den höchsten Stand seit Ende Mai. An der Mailänder Aktienbörse wurde der Handel mit Bankaktien wegen der hohen Kursverluste eingestellt. Die Papiere waren zu diesem Zeitpunkt um bis zu zehn Prozent eingebrochen.