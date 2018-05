DAX-FLASH: Trumps Absage an Treffen mit Nordkoreas Kim belastet Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss am Donnerstag hat der deutsche Aktienmarkt die Verluste ausgeweitet.



Der Dax verlor zuletzt 1,00 Prozent auf 12 847,07 Punkte. Auslöser der Kursschwäche am Nachmittag war die Nachricht, dass es nicht zu einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kommen wird.

Trump hat den für den 12. Juni mit Hochspannung erwarteten Gipfel mit Kim Jong Un abgesagt. Das schrieb Trump in einem Brief an Kim, den das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte. Nordkorea habe in seinen letzten Statements "enormen Ärger und offene Feindschaft" erkennen lassen, begründete Trump die Absage./bek/tos