DAX-FLASH: Trump-Unsicherheit lastet weiterhin auf der Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben angesichts des gefühlten politischen Chaos in der US-Regierung nervös.



Der Broker IG taxierte den Dax am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,08 Prozent tiefer auf 12 156 Punkte.

In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex mit der Unterstützung um 12 100 Punkte gerungen, diese Marke letztlich aber noch verteidigen können. Neben der Nordkorea-Krise hatten zuletzt vor allem die wieder gestiegenen Zweifel belastet, ob US-Präsident Donald Trump seine vollmundigen Wahlversprechen in größeren Umfang durchsetzen kann.

Ansonsten geht es zum Wochenstart zunächst eher ruhig zu. Die Börsen Asiens liefen zwar durchwachsen, größere Ausschläge gab es dabei aber nicht./mis/das