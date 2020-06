DAX-FLASH: Starker Optimismus hält Erholungsrally im Gang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche zeichnen sich im Dax auch am Mittwoch zunächst keine Ermüdungserscheinungen ab.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein weiteres Prozent höher auf 12 145 Punkte. Die tags zuvor begonnene Rückeroberung der Marke von 12 000 Punkten scheint dem Dax also auch nach über 10 Prozent Anstieg in nur sieben Handelstagen schon im ersten Anlauf zu gelingen.

"Der DAX läuft weiter mit 7-Meilen-Stiefeln", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Das, was wir gerade sehen, ist nicht mehr nur Hoffnung und Optimismus, das ist Euphorie." Er rät daher zur Vorsicht und dazu, auch die Schattenseiten nicht außer Acht zu lassen. Denn: "Die Nachrichtenlage aus China bleibt unklar", so Altmann. "Es ist im Moment einfach nicht klar, zu welchen Teilen China die Bestimmungen aus dem Phase-1-Handelsdeal mit den USA umsetzt."

Zunächst regiert aber der Optimismus mit Blick auf eine schnelle Wirtschaftserholung von der Corona-Krise, wie auch Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets bestätigt. Entsprechend stark sind auch die Vorgaben von den Weltbörsen mit einem neuen Erholungshoch im marktbreiten US-Index S&P 500 und Gewinnen in Asien./ag/fba