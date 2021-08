DAX-FLASH: Stagnation unter 16 000 Punkten geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitgehende Stagnation auf hohem Kursniveau lautet auch am Donnerstag die Devise am deutschen Aktienmarkt.



Für den Leitindex Dax werden am Morgen nur leichte Verluste indiziert. "Vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag hat sich eine gewisse Ruhe am deutschen Aktienmarkt breit gemacht", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Anleger warten auch das jährliche Symposium von Vertretern großer Notenbanken, auf dem der US-Notenbankchef Jerome Powell Aussagen zur künftigen Geldpolitik in den USA machen könnte.

Rund zwei Stunden vor Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dax 0,35 Prozent niedriger auf 15 805 Zähler. Seit Wochenbeginn tritt der Index damit quasi auf der Stelle. "Auch wenn es auf dem Frankfurter Börsenparkett nicht jeden Tag neue Rekorde zu feiern gibt, der Aufwärtstrend des Dax ist weiter intakt", meinte Stanzl. Nur ein dynamischer Rutsch unter die Tiefstände der vergangenen Woche könne "in die spätsommerliche Ruhe einen kalten Herbstschauer bringen". Diese Tiefs liegen etwas oberhalb von 15 600 Punkten./bek/mis