DAX-FLASH: Stabilisierung in Sicht?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung an.



Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart bei 8864 Punkten und damit 1,39 Prozent über dem Schlussstand vom Montag.

Am ersten Handelstag der Woche hatte der Dax wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie einmal mehr deutlich verloren. Sollte der Dax mit einem leichten Plus eröffnen, wird es vor allem darauf ankommen, wie lange er im Plus bleiben kann. In den vergangenen Wochen hatte es in den ersten Handelsstunden immer wieder mal Kursgewinne gegeben, die dann aber meistens nicht lange hielten.

Am Montag hatte nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten am Ende ein Minus von 5,31 Prozent auf 8742,25 Punkte auf der Kurstafel gestanden. Damit summiert sich das Minus in dem seit etwas mehr als drei Wochen anhaltenden Corona-Crash auf fast 36 Prozent.

In der Nacht auf Dienstag kamen zumindest keine weiteren Corona-Hiobsbotschaften dazu. Aktuell sind auch die meisten Börsen in Asien im Plus. Auch am US-Aktienmarkt zeichnet sich eine Stabilisierung ab. So steht die Dow-Jones-Indikation aktuell bei 21 200 Punkten und und damit rund 1000 Punkte oder fünf Prozent über dem US-Handelsschluss und in etwa auf dem Niveau zum Zeitpunkt des Xetra-Handelsendes. Am Montag hat der Dow Jones, der bekannteste Aktienindex der Welt, noch knapp 13 Prozent auf 20 188,52 Punkte verloren./zb/stk