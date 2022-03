DAX-FLASH: Stabilisierung nach Kurseinbruch am Vortag erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Aschermittwoch könnte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt zumindest kurzfristig vorbei sein. Nach einem Kurseinbruch des Dax um fast vier Prozent am Vortag werden am frühen Morgen stabile Kurse indiziert. So berechnete der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 13 910 Zählern leicht im Plus.

Allerdings werten Analysten den Dax als schwer angeschlagen. "Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", schrieb Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Von der Konjunktur sei auch keine Unterstützung zu erwarten, denn die auf der Agenda stehenden Inflationsdaten aus der Eurozone dürften keine Entlastung bringen. Der Preisauftrieb dürfte weiter zunehmen.

An der Börse regiere "die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und die Angst vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein erstes positives technisches Signal wäre es, sollte der Dax das Tief der vergangenen Woche bei rund 13 800 Punkten nicht unterschreiten./bek/jha/