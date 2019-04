DAX-FLASH: Stabiler Auftakt erwartet vor US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der bisher starken Wochen dürften es die Anleger am Freitag im Dax ruhig angehen lassen: Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex wenige Punkte höher auf 11 995 Punkte.



Tags zuvor hatte es der Dax mit zwischenzeitlich 12 029 Punkten erstmals seit Oktober wieder über die runde Marke geschafft.

Bei einem bisherigen Wochenplus von 4 Prozent üben sich die Börsianer vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag wohl in Zurückhaltung. "Nach den enttäuschenden Februar-Werten hoffen die Börsianer auf deutlich mehr neu geschaffene Stellen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Eine erneute Enttäuschung würde die Konjunktursorgen wieder in den Vordergrund rücken."

Für weitere Entspannung bei den Marktteilnehmern sorgen derweil die Signale aus den Verhandlungen rund um den seit Monaten andauernden Handelsstreit zwischen den USA und China. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Eine Einigung sei zwar nicht garantiert, aber innerhalb der nächsten rund vier Wochen "könnte etwas sehr Monumentales verkündet werden"./ag/mis