DAX-FLASH: Stabile Kurse zum Auftakt - Daimler könnte bremsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leicht steigende Kurse zum Auftakt dürften am Donnerstag den deutschen Aktienhandel prägen.



Wie schon am Vortag werden sich die Avancen nach oben wohl aber in Grenzen halten, zumal Daimler am Vorabend mit einer Gewinnwarnung Sand ins Getriebe gestreut hat. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,44 Prozent höher auf 12 751 Punkte. Am Vortag war der Dax mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent aus dem Handel gegangen.

Der Stuttgarter Autobauer senkte die Gewinnprognose für das laufende Jahr und begründete dies mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Dieselaffäre. Das könnte nicht nur die Daimler-Aktie, sondern die gesamte Autobranche belasten.

An den asiatisch-pazifischen Börsen gab es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz: In Japan und Sydney legten die Leitindizes zu, während die Börsen in China, Hongkong und Südkorea Verluste meldeten.

Eine ganze Reihe von Konjunkturdaten aus den USA rückt am Nachmittag in den Fokus. Investoren dürften vor allem darauf schauen, ob der Handelskonflikt mit China sich negativ niederschlägt, so vor allem bei einem Frühindikator der regionalen Notenbank von Philadelphia im Juni./bek/jha/