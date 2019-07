DAX-FLASH: Stabile Kurse nach dem starken Rücksetzer vom Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der enttäuschenden Reaktion der Anleger auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag dürften sich die Kurse am Freitag zumindest stabilisieren.



Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,29 Prozent höher auf 12 396 Punkte. Anleger dürften sich nun erst einmal neu orientieren.

Am Donnerstag hatten die Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi zu Konjunktur und Geldpolitik nicht mehr ausgereicht, um Investoren zu weiteren Käufen zu bewegen. Die Kurse waren stattdessen unter Druck geraten. In der zu Ende gehenden Börsenwoche zeichnet sich aber für den deutschen Leitindex immerhin noch ein Plus von gut einem Prozent ab./bek/jha/