DAX-FLASH: Stabil nach Rücksetzer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenauftakt scheint sich der Dax am Dienstag zu stabilisieren.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,1 Prozent auf 15 490 Punkte. Gut gelaufene US-Technologiewerte am Vortag sowie freundliche asiatische Börsen stützen.

Der jüngste Rücksetzer an den europäischen Märkten sei nach der starken Entwicklung gegen Ende der vergangenen Woche ohnehin überfällig gewesen, sagte Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK./ajx/jha/