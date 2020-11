DAX-FLASH: Im Sog internationaler Gewinne im Plus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an den Börsen in USA und Asien legen am Montag den Grundstein für neue Gewinne beim Dax .



Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start wurde der deutsche Leitindex am Morgen vom Broker IG 1,16 Prozent höher auf 13 229 Punkte taxiert. Er festigt damit wieder die Marke von 13 000 Punkten, die in der Vorwoche nach dem starken Start noch in Gefahr geraten war.

In den USA war der Dow Jones Industrial am Freitag wieder um mehr als ein Prozent angezogen und auch in Japan, Seoul oder an den Festlandbörsen in China ging es am Morgen wieder bergauf. Dem folgt der Dax nun mit Kursgewinnen. Messen kann er sich nun statt der 13 000 Punkte eher wieder mit dem Hoch von 13 297 Punkten, das er am vergangenen Montag wegen der plötzlich einsetzenden Impfstoff-Hoffnung erreicht hatte.

Die Aussicht auf eine baldige Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus gilt nun auch weiter als Stütze. In Asien sorgten derweil Wirtschaftsdaten aus China und das größte Freihandelsabkommen der Welt für Gesprächsstoff. Dieses hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten abgeschlossen. Die Agenda zeigt auch im Wochenverlauf, dass die Berichtssaison der Unternehmen ihren Zenit überwunden hat./tih/jha/