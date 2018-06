DAX-FLASH: Signal für Entspannung im Handelskonflikt stützt die Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Ansatz zur Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat am Mittwochmittag den Dax nach oben getrieben.



US-Präsident Donald Trump will bei Investitionen Chinas in den USA auf harte Maßnahmen verzichten. Diese Nachricht ließ den Dax um 0,89 Prozent auf 12 342,92 Punkte zulegen.