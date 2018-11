DAX-FLASH: Schwache US-Börsen ziehen Dax und Eurostoxx in die Verlustzone

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montagnachmittag nach dem US-Börsenstart seine Gewinne komplett abgegeben und ist Stück für Stück tiefer ins Minus gerutscht.



Rund eine Stunde vor Handelsschluss büßte der deutsche Leitindex 0,68 Prozent auf 11 264,12 Zähler sein. Ähnlich erging es dem Leitindex der Eurozone: Der EuroStoxx 50 gab ebenfalls seine Gewinne ab und verlor zuletzt 0,44 Prozent auf 3166,86 Punkte.