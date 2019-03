DAX-FLASH: Ruhiger Wochenstart erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax am Montag kaum verändert starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn nur wenige Punkte höher auf 11 693 Punkte.





Just zum großen Verfall an den Terminbörsen hatte es der Dax am Freitag über 11 700 Punkte auf das höchste Niveau seit Mitte Oktober geschafft. Auch wenn er letztlich wieder etwas unter die runde Marke zurückfiel, blieb er doch über seiner ebenfalls geknackten exponentiellen 200-Tage-Linie.

Hauptgesprächsthema dürften am Montag die deutschen Banken sein: Lange wurde darüber spekuliert, nun bestätigten Commerzbank und Deutsche Bank am Wochenende offiziell Fusionsgespräche - ergebnisoffen, wie beide Institute betonen./ag/mis