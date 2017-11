DAX-FLASH: Rally von US-Technologiewerten liefert Dax Rekordtreibstoff

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch nach starken Vorgaben der Börsen in Übersee seinen Rekordlauf fortsetzen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,80 Prozent höher auf 13 335 Punkte. Für den Dax hatte sich das Bild laut den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar jüngst mit dem deutlicheren Ausbruch über die Marke von 13 000 Punkten weiter aufgehellt. "Geht es so weiter wie bei den vergangenen Signalen dürfen sich Anleger auf eine schöne Jahresendrally freuen."

Unterstützung kommt dabei weiterhin vom schwächeren Eurokurs sowie von der Wall Street. Dort hatten am hierzulande wegen eines Feiertages handelsfreien Dienstag vor allem Technologiewerte die Nasdaq-Indizes auf Rekordhöhen getrieben. Auch an den Börsen Asiens ging es zur Wochenmitte überwiegend nach oben.

Spannend wird es für Investoren am Mittwochabend angesichts der im Zuge des Zinsentscheides der US-Notenbank Fed erwarteten geldpolitischen Aussagen. Dabei sind insbesondere Aussagen zur möglichen Anzahl von Zinserhöhungen im kommenden Jahr von Interesse. Das könnte den Kurs des US-Dollar zum Euro bewegen./mis/das