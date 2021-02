DAX-FLASH: Positiver Start erwartet - Rekord im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winken zum Start in die neue Handelswoche leichte Kursgewinne.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Rosenmontag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 14 145 Punkte. Vor einer Woche hatte er mit 14 169 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht. Im weiteren Wochenverlauf war er dann um 14 000 Punkte gependelt.

In den Vereinigten Staaten waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 vor dem Wochenende mit neuen Höchstständen voran gelaufen - und das obwohl gerade in den USA die Zinsen zuletzt angezogen haben und auch hierzulande die Renditen für Staatsanleihen in den vergangenen Wochen zugelegt haben. Theoretisch führt dies zu sinkenden Aktienkursen.

"Der Zinsanstieg lässt die Aktienanleger bislang kalt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Stattdessen sind die Blicke weiterhin nach oben gerichtet." Die Anleger seien nicht zuletzt angesichts sinkender Covid-19-Fallzahlen optimistisch und setzten auf einen "Post-Corona-Boom". Mislav Matejka, Aktienmarktstratege bei JPMorgan, geht davon aus, dass die Aktienmärkte auch mit einem weiteren Renditeanstieg gut zurechtkommen./ag/zb