DAX-FLASH: Im Plus - Dax versucht sich weiter an Marke von 12600 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Dienstag mit einem leichten Plus erwartet.



Der Broker IG taxierte das deutsche Leitbarometer etwas weniger als zwei Stunden vor der Eröffnung 0,18 Prozent höher auf 12 595 Punkte. Zum Wochenstart hatte sich der Dax eher lethargisch gezeigt. Der Index versucht weiterhin, die Marke von 12 600 Punkten nachhaltig zu überschreiten.

Laut dem charttechnischen Analysten Martin Utschneider von Donner & Reuschel ist nun die Barriere bei 12 651 Punkten besonders wichtig. "Sollte diese nachhaltig überhandelt werden, dann ist das ein gutes Zeichen für weiter anziehende Kurse im Dax."