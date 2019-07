DAX-FLASH: Notenbanken stützen - Reichlich Zahlen von Dax-Konzernen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursgewinne sind am Dienstag zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu erwarten.



Während sich die US-Börsen am Vorabend im späten Handel uneinheitlich zeigten, legten die Kurse an den fernöstlichen Aktienmärkten am Dienstag überwiegend zu. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,23 Prozent höher auf 12 445 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex auf der Stelle getreten.

Unterstützung erhalten die Börsen weiter von den Notenbanken: So hält die japanische Zentralbank angesichts einer hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Zinsen sollen mindestens bis Frühjahr 2020 extrem niedrig bleiben. Der Leitindex Nikkei verpasste daraufhin ein neues Hoch seit Anfang Mai nur knapp. Auch in Schanghai und Seoul stiegen die Aktienkurse.

Bei den Einzeltiteln dürften weiterhin vor allem die Quartalsberichte der Unternehmen die Kurse bewegen. Mit Bayer , der Lufthansa , Fresenius und deren Tochter FMC sowie HeidelbergCement stehen gleich fünf Dax-Konzerne mit Ergebnissen auf der Agenda./bek/jha/