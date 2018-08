DAX-FLASH: Moderate Verluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt nach seiner Erholung seit Mitte August auf Richtungssuche: Nach dem moderaten Runter und Hoch der vergangenen beiden Tage zeichnet sich am Donnerstag ein etwas schwächerer Start ab.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 546 Punkte und damit 0,12 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Seit dem Zwischentief Mitte August hat sich der Index im Sog der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits der USA mit Mexiko und Kanada um mehr als dreieinhalb Prozent erholt. Eine Einigung zwischen den Staaten steht aber weiterhin aus. Zudem gibt es im Zollkonflikt mit den China kaum Fortschritte.