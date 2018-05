DAX-FLASH: Moderate Verluste - Händler warten auf Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - An dem von der Berichtssaison dominierten Dienstag zeichnen sich für den Dax zum Handelsauftakt leichte Verluste ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung 0,15 Prozent tiefer bei 12 958 Punkten. Das Barometer tut sich somit weiter schwer, die Marke von 13 000 Punkten nachhaltig zu überwinden.

Allein aus dem Dax öffnen an diesem Tag fünf Konzerne ihre Bücher: Der Versicherer Allianz , die Commerzbank , der Pharma- und Chemie-Konzern Merck KGaA , der Versorger RWE und der Industrie- und Stahlkonzern Thyssenkrupp . Dazu kommen einige Vertreter aus MDax und TecDax .