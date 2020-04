DAX-FLASH: Leitindex will Erholungsrally fortsetzen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Handelssitzung der Wall Street am Freitag dürfte der Dax am Montag mit weiteren Gewinnen starten.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher auf 10 740 Punkte. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally mit einem neuen Zwischenhoch. Dazu müsste es der Dax über die 10 820 Punkte schaffen, bei denen ihm in der Vorwoche nach der Osterpause zunächst die Kräfte verlassen hatten.

"Die Börsianer konzentrieren sich weiterhin auf das Positive", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringeren wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich größer als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise." Er warnt jedoch vor allzu Euphorie, die gefährlich sein könne./ag/mis