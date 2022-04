DAX-FLASH: Leitindex bleibt schwach - US-Geldpolitik belastet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag mit Verlusten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 14 094 Punkte.

Damit fällt er wieder zurück in Richtung seiner Vortagestiefs bei 14 027 Punkten in Sichtweite der 14 000-Punkte-Markte. Der jüngste Erholungstrend seit dem im Zuge des Ukraine-Kriegs Anfang März erreichten Jahrestief bei 12 438 Punkten wackelt nun mächtig. Rund ein Drittel der Stabilisierung ist inzwischen binnen gut einer Woche wieder ausradiert.

"Die Fed hat vor allem der neuesten Tech-Party wieder die Laune verdorben", sagte ein Börsianer mit Blick auf weitere Verluste an der US-Technologie-Börse Nasdaq und auch am Morgen in Asien. Die US-Notenbank hat im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung eine zügige Rückführung ihrer Bilanzsumme signalisiert. Man will monatlich Anleihen im Wert von bis zu 95 Milliarden US-Dollar auslaufen lassen, ohne neue nachzukaufen. Dies folgt dem Kommentar eines Fed-Vorstandsmitglieds am Dienstag in Richtung entschlossene Straffung der Geldpolitik./ag/zb