DAX-FLASH: Leichter Rückschlag nach rasanter Rally erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer euphorischen Rally um bis zu 18 Prozent Plus in zehn Handelstagen zeichnet sich im Dax zu Wochenbeginn etwas Beruhigung ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Montag 0,3 Prozent tiefer auf 12 807 Punkte.





Zuletzt war der Dax wieder bis auf 7 Prozent an sein Rekordhoch von Mitte Februar herangerückt. Fast 85 Prozent des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März sind im Zuge der V-förmigen Erholungsrally - getrieben von verschiedenen Konjunkturstimuli - wieder aufgeholt./ag/jha/