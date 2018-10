DAX-FLASH: Leichte Verluste erwartet - Schwaches China-Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erneuten Schwächeanfall der beiden Vortage dürfte sich der Dax am Freitag mit einer Stabilisierung zunächst schwer tun.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,13 Prozent tiefer auf 11 574 Punkte. Damit läge er im Wochenvergleich gerade noch ein knappes halbes Prozent im Plus - nach zwischenzeitlich fast drei Prozent.

Auch an der Wall Street hatten die Indizes am Vorabend wieder den Rückwärtsgang eingelegt und deutlich verloren. Aktuell haben sich die Futures aber wieder auf ihr Niveau zum europäischen Handelsende erholt.

So sind es vor allem enttäuschende Daten aus China, die für weitere Mollstimmung sorgen könnten. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA ist Chinas Wachstum nämlich unerwartet stark zurückgegangen. Konkret: Die zweitgrößte Volkswirtschaft wächst so langsam wie seit Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise nicht mehr. Allerdings intervenierte Chinas Führung bereits verbal. So sicherten Regulierer zu, die Finanzrisiken unter Kontrolle zu halten./ag/mis