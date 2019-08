DAX-FLASH: Leichte Verluste am Ende einer turbulenten Börsenwoche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne im späten Handel an der Wall Street können den deutschen Aktienmarkt am Freitag voraussichtlich nicht stützen.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,33 Prozent niedriger auf 11 804 Punkte. Damit zeichnet sich nach einer bislang sehr turbulenten Börsenwoche für den Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent ab.

"Die Anleger gehen erstmal in den Abwartemodus über", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für eine langfristig tragfähige Erholung am Aktienmarkt müssten erst die großen politischen Themen Brexit und Handelskonflikt gelöst werden. Für den DAX gelte es, die zurückeroberte 200-Tage-Linie bei aktuell 11 642 Punkten zu verteidigen. Zumal auf diesem Niveau auch der Rücksetzer Ende Mai und Anfang Juni geendet habe.

Der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend kräftig zugelegt und nur knapp unter dem Tageshoch geschlossen. An den asiatischen Börsen ist das Bild am Freitagmorgen uneinheitlich: Während die Kurse in Tokio und Seoul zulegen, geben sie in Shanghai nach./bek/mis